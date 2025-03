Fast X: guida al cast e ai personaggi del film

Il cast di Fast X (qui la recensione) ha visto il ritorno di diverse star di alto profilo del franchise di Fast & Furious, oltre a nuove aggiunte e a qualche grande sorpresa. Capitanato ovviamente da Vin Diesel e diretto da Louis Leterrier, questo viene presentato come il penultimo capitolo della saga, avviando dunque la conclusione della storia di Dominic “Dom” Toretto e della sua banda iniziata nel 2001 con Fast and Furious .

In linea con i soliti tropi del franchise, tornano anche molti cattivi del passato, ma in Fast X diventano alleati di Dom e della sua banda. Tra questi, Jakob, fratello di Dom, e Deckard Shaw, ex agente segreto. In particolare, si fa notare Jason Momoa nel ruolo Dante Reyes, una performance che lo rende probabilmente uno dei migliori cattivi del franchise. Oltre ai personaggi che ritornano e che hanno reso il franchise così popolare, il cast di Fast X presenta anche alcune sorprese dell’ultimo minuto che accontentano i fan di lunga data.

LEGGI ANCHE: Fast X, la spiegazione del finale e il ritorno di volti noti

Guida al cast e ai personaggi di Fast X

Vin Diesel nei panni di Dominic “Dom” Toretto

Vin Diesel riprende il suo ruolo di protagonista Dominic “Dom” Toretto. La posta in gioco è alta per l’ex pilota di strada, poiché Fast X lo trova ai ferri corti con il figlio di un vecchio nemico in cerca di vendetta. L’impegno di Dom nei confronti della sua squadra continua dunque, eseguendo ancora più mosse che sfidano la fisica a bordo di Dodge Charger vecchie e nuove. Dalle corse su strada all’abbattimento di elicotteri nemici, Dom fa tutto il possibile per proteggere la sua famiglia dal suo nuovo avversario, il cui piano di vendetta segna un punto chiave nella storia di Dominic Toretto.

Vin Diesel è celebre per questa saga, ma ha partecipato anche a numerosi altri franchise di successo, come la trilogia di Riddick, i film di xXx e la serie di Guardiani della Galassia. Sfidando se stesso in ruoli più drammatici e meno orientati all’azione, Diesel si è anche cimentato in ruoli seri come quello del mafioso del New Jersey Jackie DiNorscio nel legal thriller Prova a incastrarmi – Find Me Guilty di Sidney Lumet, del soldato Caparzo nel film drammatico sulla Seconda Guerra Mondiale Salvate il soldato Ryan e come voce del robot titolare ne Il gigante di ferro.

Jason Momoa come Dante Reyes

Il personaggio di Jason Momoa in Fast X è Dante Reyes, che si collega a Fast & Furious 5 in quanto figlio del defunto signore della droga Hernan Reyes. Mentre quel film si conclude con la morte di Hernan, suo figlio Dante Reyes è tornato per vendicarsi. Sfidando Dom per le strade e prendendo di mira alcuni membri della sua famiglia e Dante è un cattivo spietato che non conosce redenzione. Per la sua interpretazione nel cast di Fast X, Momoa mantiene il suo iconico look con i capelli lunghi e alcune scelte di moda appariscenti come le giacche di pelle con stampa a serpente.

Emerso come leader dei Dothraki Khal Drogo in Game of Thrones, Jason Momoa ha interpretato anche il supereroe marino e re atlantideo Aquaman nel DCU e Conan il Barbaro nell’omonimo reboot del 2011. L’attore ha recitato anche in serie televisive come See e Frontier, in cui ha interpretato rispettivamente il guerriero Baba Voss e il cacciatore di pellicce Declan Harp. È tra i protagonisti di Minecraft con Jack Black e affiancherà Ryan Reynolds nella commedia animata Animal Friends.

LEGGI ANCHE: Fast X: ecco com’è nato il villain di Jason Momoa

Michelle Rodriguez come Letty Ortiz

Letty, ex criminale e pilota professionista, ha attraversato molti alti e bassi con il marito Dom. Se un tempo, sottoposta al lavaggio del cervello, era nemica di Dom, ora i due sono i partner più affiatati e crescono insieme il loro figlio, il piccolo Brian. Oltre alle acrobazie in bicicletta, Letty si dedica anche al combattimento corpo a corpo con il cattivo di Fast & Furious 8, Cipher, e in Fast X si sviluppa un’interessante dinamica tra Letty e Cipher.

È sempre Michelle Rodriguez ad interpretare Letty nel cast di Fast X. La star d’azione è nota anche per i suoi ruoli di Rain Ocampo, ex commando della Umbrella Corporation, nel franchise di Resident Evil, Diana Guzman, pugile, in Girl Fight e Linda in Widows. Il 2023 è stato un anno importante per Michelle Rodriguez: oltre a far parte del cast di Fast X, ha interpretato il barbaro Holga Kilgore in Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri.

Tyrese Gibson nel ruolo di Roman Pearce

Il personaggio di Tyrese Gibson in Fast X è Roman Pearce, membro fisso della squadra di piloti esperti di Dom fin da 2 Fast 2 Furious. Roman è noto per aver pronunciato alcune delle citazioni più divertenti di Fast & Furious, grazie alla sua chimica con il compagno di squadra Tej Parker. Questa tendenza continua nel decimo film, anche se Dante Reyes minaccia di rubare a Roman il titolo di comico non ufficiale. Fast X vede inoltre Roman impegnato in un’avventura secondaria con alcuni degli altri attori non protagonisti.

Per quanto riguarda Tyrese Gibson, è un cantante e attore che ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista come Jody Summers in Baby Boy. Da allora, Gibson ha continuato a costruire una solida carriera di attore con ruoli come Angel in Four Brothers e Machine Gun Joe in Death Race. Gibson ha anche interpretato il sergente Robert Epps nella serie Transformers e l’agente dell’FBI Stroud in Morbius.

Chris “Ludacris” Bridges nel ruolo di Tej Parker

Chris “Ludacris” Bridges interpreta Tej Parker in Fast X, ruolo che ricopre dal film 2 Fast 2 Furious del 2003. Tej, partner di Roman nel crimine, è un membro poliedrico della squadra di Dom e funge da esperto di tecnologia e meccanico della squadra. In Fast X Tej deve affrontare nuove sfide tecniche, anche se la sua amichevole rivalità con Roman continua.

Ludacris ha anche interpretato il ruolo di Anthony nel film vincitore del premio Oscar Crash e la star hip-hop Skinny Black in Hustle & Flow. Il rapper/attore ha avuto una carriera versatile, che spazia da film polizieschi violenti come RocknRolla e Max Payne a commedie festive leggere come Fred Claus e Dashing Through the Snow. Oltre a far parte del cast di Fast X, Ludacris ha anche contribuito alle colonne sonore di Fast & Furious, con canzoni come “Act a Fool” e “Rest of My Life”.

Nathalie Emmanuel come Ramsey

Se c’è qualcuno che può competere con le conoscenze tecnologiche di Tej, è l’hacker etico Ramsey, che fa parte della squadra di Dom da Fast & Furious 7. In Fast X, Ramsey è uno dei tanti bersagli di Dante e ottiene più tempo sullo schermo rispetto ai film precedenti. Tra gli attori che ritornano, il personaggio di Nathalie Emmanuel è probabilmente quello con l’arco narrativo migliore.

L’attrice britannica è nota per aver interpretato Missandei, la consigliera di Daenerys in Game of Thrones, e Harriet nei film di The Maze Runner. Oltre a questi ruoli e al suo personaggio in Fast & Furious, la carriera della Emmanuel è in costante ascesa con ruoli da protagonista in Army of Thieves e The Killer. Recentemente ha anche recitato accanto ad Adam Driver in Megalopolis di Francis Ford Coppola.

Jordana Brewster nel ruolo di Mia Toretto

Mia è la sorella di Dom, un personaggio quintessenziale di Fast & Furious fin dal primo film. Anche se si è sistemata con i due figli avuti con il suo compagno, Brian O’Conner, i piani malvagi di Dante mettono a rischio la sopravvivenza della sua famiglia. Fast X costringe dunque Mia a lottare di nuovo per la sua vita, anche se lotta anche per stare lontana dal pericoloso stile di vita della banda.

Il primo ruolo hollywoodiano di Jordana Brewster è stato nel film horror fantascientifico The Faculty, al fianco di attori del calibro di Elijah Wood e Josh Hartnett. È nota nel genere horror anche per il suo ruolo in The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, mentre tra i suoi lavori precedenti figurano anche la prima stagione di American Crime Story, in cui ha interpretato Denise Brown, la sorella di Nicole Brown, moglie di OJ Simpson, e la dottoressa Maureen Cahill nel reboot televisivo di Arma letale.

John Cena come Jakob Toretto

Il personaggio di John Cena in Fast X è Jakob, il fratello di Dom che fungeva da cattivo in Fast & Furious 9. Tuttavia, Jakob e Dom hanno ricucito i rapporti nel finale di quel film e ora il ladro ed ex assassino sostiene la squadra di Dom nella sua battaglia contro Dante. Gli viene anche data la possibilità di essere uno zio per il giovane Brian, dato che trascorre gran parte del film a proteggere il nipote dagli uomini del cattivo. Come il fratello, inoltre, anche Jakob è un pilota ad alte prestazioni.

John Cena, wrestler della WWE e attore, ha iniziato con film d’azione come 12 Rounds e The Marine, ma ha anche dimostrato le sue doti comiche in Giù le mani dalle nostre figlie, Un disastro di ragazza e Daddy’s Home. L’interpretazione di Peacemaker in Suicide Squad e nell’omonima serie televisiva ha ulteriormente unito la figura di Cena sia come star d’azione che come attore comico. Cena è poi apparso nelle commedie Ricky Stanicky e Jackpot! nel 2024.

Jason Statham nei panni di Deckard Shaw

Tra i molti eroi di Fast & Furious che erano cattivi quando sono stati introdotti, Deckard Shaw ha avuto una radicale trasformazione del personaggio, trasformandosi alla fine in uno dei fidati complici di Dom. In Fast X, Deckard fa squadra con Han, un personaggio che in precedenza sembrava aver ucciso nel franchise. Anche se l’apparizione di Deckard nel decimo film è breve, pone le premesse per un suo ritorno in pompa magna nel prossimo capitolo.

Nel cast di Fast X, l’attore e artista marziale Jason Statham riprende il ruolo riunendosi al regista Louis Leterrier, visto che questi ha diretto anche i primi due film della serie Transporter con Statham. Tra gli popolari film di Statham figurano il mercenario Lee Christmas nella trilogia di I Mercenari, il promoter di boxe Cockney in Snatch e il sicario Chev Chelios nella serie Crank. Statham ha anche interpretato Deckard nello spin-off Fast & Furious – Hobbs & Shaw.

Sung Kang come Han Lue

Han Lue è un personaggio che evidenzia la confusa linea temporale dei film di Fast & Furious. Sebbene sia stato introdotto e apparentemente ucciso in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Han faceva parte dell’equipaggio di Dom nei sequel, che sono stati rivelati essere ambientati prima. Fast & Furious 9 ha poi rivelato che ha inscenato la sua morte, permettendo così il suo ritorno. Facendo squadra con l’ex nemesi Deckard Shaw, Han è ora di nuovo una parte fondamentale dell’equipaggio.

Sung Kang è l’attore che ha interpretato Han Lue nei precedenti film, riprendendo il ruolo per Fast X. Oltre alla serie di Fast & Furious, Sung Kang ha interpretato il procuratore distrettuale John Mak in Power. Kung ha anche recitato accanto a Sylvester Stallone nel ruolo del detective Taylor Kwon in Bullet to the Head ed è stato guest-star in Obi-Wan Kenobi nel ruolo dell’inquisitore noto come Quinto Fratello.

Brie Larson nel ruolo di Tess

Brie Larson si unisce al cast di Fast X nel ruolo di Tess, la figlia dell’agente governativo Mr. Nobody (Kurt Russell). Tess diventa una rappresentante dell’Agenzia quando decide di collaborare con la banda di Dom. Si dimostra un’aggiunta capace e necessaria alla famiglia sempre più numerosa di Toretto, soprattutto con la nuova minaccia di Dante Reyes.

Brie Larson è una delle attrici più note nel cast di questo decimo capitolo. Mentre la sua interpretazione emotivamente toccante della madre protettiva Joy Newsome in Room le è valsa l’Oscar come miglior attrice, la Larson ha dimostrato di essere una star di successo con Captain Marvel nel MCU. Ha anche interpretato la fotoreporter investigativa Mason Weaver in Kong: Skull Island. Tra gli altri film acclamati dalla Larson figurano Short Term 12, 21 Jump Street e Il diritto di opporsi. Recentemente ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo nella serie limitata Lezioni di chimica.

Charlize Theron nel ruolo di Cipher

Charlize Theron interpreta Cipher nel cast di Fast X. Cipher ha già combattuto contro l’equipaggio in Fast & Furious 8 e Fast & Furious 9. Tuttavia, nel decimo film ha un assaggio della sua stessa medicina, poiché anche lei diventa uno dei tanti membri del cast presi di mira da Dante Reyes. È interessante notare che, dopo l’incontro con Letty, sembra che Cipher possa diventare un nuovo alleato degli eroi, riportando anche un elemento chiave dei film precedenti.

L’interprete di Cipher, Charlize Theron, è nota anche per ruoli d’azione come Furiosa in Mad Max: Fury Road e l’agente dell’MI6 Lorraine Broughton in Atomica Bionda. La Theron è anche un’acclamata interprete drammatica, avendo ottenuto un Oscar per il ruolo della serial killer Aileen Wuornos in Monster. Ha ottenuto altre nomination all’Oscar per il ruolo di Josey Aimes in North Country e della giornalista Megyn Kelly in Bombshell – La voce dello scandalo.

Dwayne Johnson nel ruolo di Luke Hobbs

Il personaggio di Dwayne “The Rock” Johnson in Fast X è Luke Hobbs, visto l’ultima volta al fianco di Deckard Shaw nello spinoff Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Hobbs, apparso per la prima volta in Fast & Furious 5, è un cacciatore di taglie del Servizio di Sicurezza Diplomatico ed ex agente governativo incaricato di catturare Dom e Brian O’Connor. Alla fine, però, diventa un forte alleato quando la squadra di Dom sgomina un gruppo di terroristi. Hobbs non è un membro principale del cast di Fast X, ma ha un cameo nella scena di metà film che coinvolge Dante Reyes.

Il leggendario wrestler della WWE Dwayne Johnson ha sfondato a Hollywood con ruoli in film come Il re scorpione e Il tesoro dell’Amazzonia. Gradualmente, Johnson è diventato una delle più grandi star del cinema con ruoli come John Hartley in Red Notice, Spencer in Jumanji – Benvenuti nella giungla e come l’antieroe titolare in Black Adam. Di recente ha dato nuovamente voce a Maui in Oceania 2 e interpreterà il semidio anche nel live action Oceania. Sarà poi protagonista di The Smashing Machine.

LEGGI ANCHE: Fast X, la spiegazione della scena post-credits